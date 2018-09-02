Kanser ailesi

ABD'nin Illinois eyaletinde yaşayan Anderson ailesinde kanser genetik. Bir tür genetik mutasyona sahip ailenin 9 yetişkin üyesinden 8'i nadir görülen bir mide kanserine yakalandı. Hastalık ilk olarak kolon kanserinden şüphelenilen amca Frank'ta ortaya çıktı. Amcalarının kansere yenik düşmesi ve genetik olarak hastalığın yayıldığını öğrenen diğer aile üyeleri, testler sonucu kanser olduklarını öğrendi. Teşhis konan aile bireyleri, hastalığın yayılmaması için midelerinin hastalıklı bölümünü aldırdı. Son olarak kanser teşhisi konan ailenin en genç üyesi 28 yaşındaki Lacy Anderson da ailesiyle aynı kaderi paylaştı.

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