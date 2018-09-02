Oyun bitti

Okulların açılmasına sayılı günler kala tüm dünyada öğrencileri korumak için çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor.

Daha önce ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin cep telefonu kullanımını yasaklayan yasa teklifini hayata geçiren Fransa'da, son olarak parklarda sigara içilmesi yasaklandı. Başkent Paris'te "pasif içiciliği" önlemek ve yere atılan izmaritlerin neden olduğu kirliliğin önüne geçmek için bazı park ve yeşil alanlarda sigara içilmesi yasaklandı. Pilot uygulamaya 6 park dahil oldu.

İngiltere'de hükümet yaptığı açıklamayla öğrencilere "enerji içecekleri" olarak bilinen gıdaların satışının yasaklanabileceğini duyurdu. Yüksek oranda kafein ve şeker içeren bu içeceklerin çocuklarda obezite başta olmak üzere bazı hastalıklara neden olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde okullardaki enerji içeceklerine sınırlama getiren Güney Kore'de şimdi de tüm okullarda kahve satılması yasaklandı. Yapılan açıklamada öğrencilerin çok fazla kahve içmeleri nedeniyle çarpıntı gibi şikayetlerin arttığı ve çocukların sağlığını korumak adına böyle bir kararın alındığı belirtildi.

Çin hükümeti ülkedeki çocuklar arasında miyopluğu (uzağı görememe rahatsızlığı) önleme çabaları kapsamında internet üzerinden oynanan video oyunlarının sayısını kontrol altına alma kararı aldı. Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, yetkililerin internet üzerinden oynanan oyunların sayısını düzenleyeceğini ve kontrol altında tutacağını duyurdu. Ayrıca yeni çıkan oyun sayısının da kısıtlanacağı açıklandı.

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