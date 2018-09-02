Son dakika: Şam’da mühimmat deposunda patlama

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki El Mazze Hava Üssü'nde dün gece mühimmat depolarında patlama meydana geldiği belirtildi. Yerel kaynaklar patlamaların İsrail'in saldırısı sonucu meydana geldiğini iddia ederken, Suriye resmi haber ajansı iddiaları reddederek patlamaların üsteki bir elektrik arızası nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu.
5 FÜZE ATILDI
Suriye yerel basını, askeri havaalanındaki mühimmat depolarına 5 füze atıldığını, patlamanın ardından ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini kaydetti.