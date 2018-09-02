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Son dakika: ’da mühimmat deposunda

Son dakika haberi... ’nin başkenti ’da bir hava üssündeki mühimmat deposunda meydana geldi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018 11:19
Son dakika: Şam’da mühimmat deposunda patlama

'nin başkenti yakınlarındaki El Mazze Hava Üssü'nde dün gece mühimmat depolarında meydana geldiği belirtildi. Yerel kaynaklar patlamaların 'in saldırısı sonucu meydana geldiğini iddia ederken, Suriye resmi haber ajansı iddiaları reddederek patlamaların üsteki bir elektrik arızası nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu.

5 FÜZE ATILDI

Suriye yerel basını, askeri havaalanındaki mühimmat depolarına 5 füze atıldığını, patlamanın ardından ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini kaydetti.

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Son dakika: Şam’da mühimmat deposunda patlama
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