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Trump'a rağmen, 'ye ında büyük artış oldu

Egeli çıları, Başkanı 'ın uygulama kararına rağmen bu ülkeye olan ihracatını ağustos ayında yüzde 63 artırmayı başardı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkanı , geçen yıl ağustos ayında günde ortalama 40 milyon dolar ihracatın yapıldığı bölgeden, bu yılın ağustosunda ise günlük 45 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018 16:39 Güncelleme Tarihi: 2.9.2018 16:39
Trump'a rağmen, ABD'ye demir çelik ihracatında büyük artış oldu

ve dışı Metaller çı Birliği kanalıyla yapılan ihracat, ağustos ayında önceki yıla göre yüzde 49 artarken kararına rağmen 'ye yapılan ihracat ise yüzde 63 oranında artış gösterdi

BAYRAM TATİLİNE RAĞMEN...

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) yapılan açıklamaya göre, bayram tatilinin etkisiyle 12 birliğin ağustos ayında yaptığı ihracat, yüzde 4 düşüşle 997 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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İHRACATTA BÜYÜK BAŞARI

Ocak-Ağustos döneminde yüzde 16'lık artışla ihracatı 8 milyar 714 milyon dolara taşıyan Egeli ihracatçı, özellikle demir ürünlerindeki performansıyla dikkat çekti.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği kanalıyla yapılan ihracat, ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 49'luk artışla 123 milyon 360 bin dolara çıktı.

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YÜZDE 63 ARTTI

ABD Başkanı 'ın Türk çelik ve alüminyum ürünlerine 13 Ağustos'taki ikinci ek vergi kararına rağmen bu ülkeye Ege'den yapılan demir çelik ürünleri ihracatı, yüzde 63 artışla 2 milyon 844 bin dolara ulaştı.

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GÜNLÜK İHRACAT RAKAMI 45 MİLYON DOLAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkanı , geçen yıl ağustos ayında günde ortalama 40 milyon dolar ihracatın yapıldığı bölgeden, bu yılın ağustosunda ise günlük 45 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Eskinazi, açıklamada "Ağustos ayında 22 iş gününde 996 milyon dolarlık ihracata imza attık. Tatil nedeniyle iş günü kaybı olmasaydı 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat rakamına ve yüzde 13'lük ihracat artışına ulaşacaktık." ifadelerine yer verdi.

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Trump'a rağmen, ABD'ye demir çelik ihracatında büyük artış oldu
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