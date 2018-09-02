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Trump'tan 'ya bir rest daha!

ABD Başkanı , 24 yıl önce imzalanan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'ndan (NAFTA) ülkesini çekmiş ve ile yeni bir ticaret anlaşması imzalamıştı. Trump, yeni anlaşmaya 'yı dahil etmeye gerek olmadığını söyledi

Giriş Tarihi: 2.9.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 2.9.2018 11:07
Trump'tan Kanada'ya bir rest daha!

ABD Başkanı , 'yı yeni NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret) Anlaşması'na dahil etmeye gerek olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kanada'yı yeni NAFTA Anlaşması'na dahil etmeye gerek yok. On yıllar süren istismarın ardından Amerika için adil bir anlaşmaya varmazsak, Kanada anlaşmanın dışında kalacak" ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre, kongrenin müzakerelere müdahale edilmemesi gerektiğini söyleyen Trump, "Aksi takdirde NAFTA'yı tamamen iptal ederim. Bu şekilde bizim için çok daha iyi olur" dedi.

Eski ABD Başkan döneminde imzalanan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden düzenlenmesine karşı çıkan Kanada, Trump'ın ticaret tehditlerine karşı 24 yıl önce imzalanan anlaşmanın aynı şekilde devam etmesinden yana tavrını sürdürüyor.

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Trump'tan Kanada'ya bir rest daha!
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