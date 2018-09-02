Yardım paralarıyla lüks içinde yaşadı

İngıltere'nın başkenti Londra
'da bir belediye çalışanı yardım paralarını kendi harcamaları için kullandı. 72 kişinin hayatını kaybettiği Grenfell binası yangın
ında hayatını kaybeden ve yakınları için bir yardım fonu oluşturuldu. Kensington ve Chealsea Belediyesi'nde finans müdürü olarak çalışan 39 yaşındaki Jenny McDonagh
isimli kadın, yangın kurbanları için ayrılan para yüklü kartları kullanarak 10 ayda 62 bin sterlin çekti. Çaldığı paralarla lüks restoranlarda yemek yiyen ve kumar oynayan McDonagh, suçlamaları kabul etti.