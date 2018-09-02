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Yardım paralarıyla lüks içinde yaşadı

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Yardım paralarıyla lüks içinde yaşadı
İngıltere'nın başkenti 'da bir belediye çalışanı yardım paralarını kendi harcamaları için kullandı. 72 kişinin hayatını kaybettiği Grenfell binası ında hayatını kaybeden ve yakınları için bir yardım fonu oluşturuldu. Kensington ve Chealsea Belediyesi'nde finans müdürü olarak çalışan 39 yaşındaki Jenny isimli kadın, yangın kurbanları için ayrılan para yüklü kartları kullanarak 10 ayda 62 bin sterlin çekti. Çaldığı paralarla lüks restoranlarda yemek yiyen ve kumar oynayan McDonagh, suçlamaları kabul etti.
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