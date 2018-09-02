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Zengin olmak için yetiştiriyorlar!

'ın kentindeki bir evde yaklaşık 3 bin ele geçirildi. Yasa dışı akrep yetiştiriciliği yapıldığı gerekçesiyle bir eve baskın düzenlenen kentte geçen ay da 12 bin akrep ele geçirilmişti. Bir gram akrep zehri 8 ila 10 bin dolar arasında alıcı buluyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018 17:04 Güncelleme Tarihi: 2.9.2018 17:05
Zengin olmak için akrep yetiştiriyorlar!

Horasan Rezevi eyaleti Çevre Koruma Müdürü Ebulfazl Şabani, kentinde yasa dışı yetiştiriciliği yapıldığı gerekçesiyle bir eve baskın düzenlendiğini söyledi.

MESKUN MAHALDE AKREP YETİŞTİRİYORLAR

Mehr haber ajansına göre Şabani, baskının ardından evde 3 bin akrebin ele geçirildiğini belirtti.

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İZİNSİZ...

Operasyonun bir hafta süren takibin ardından gerçekleştiğini ifade eden Şabani, çevre koruma memurlarının emniyet güçleri eşliğinde baskın düzenlediği evde akrep yetiştiren kişinin, ilgili makamlardan kanuni izinleri almadığını vurguladı.

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TEHLİKELİ İŞ

Şabani, meskun mahalde akrep yetiştiriciliğinin tehlike arz ettiğini sözlerine ekledi.

GRAMI 10 BİN DOLAR

Aynı kentte geçen ay bir eve düzenlenen baskında da 12 bin akrep ele geçirildiği belirtilen haberde, bir gram akrep zehrinin 8 ila 10 bin dolar arasında alıcı bulduğu kaydedildi.

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Zengin olmak için akrep yetiştiriyorlar!
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