Abbas: ABD bize Filistin ile Ürdün Konfederasyonu önerdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu ekibinin kendisine, Filistin-Ürdün Konfederasyonu kurmayı teklif ettiğini söyledi. İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, Abbas İsrail'in de katılması durumunda 3'lü konfederasyonu kabul edeceğini söyledi. Abbas, "Ürdün ve İsrail ile beraber 3'lü konfederasyon istiyorum ve İsrail'den bunu kabul etmesini talep ediyorum" dedi. ABD'nin Konfederasyon teklifi hakkında detay vermeyen Abbas, İsrail'in parçası olmadığı takdirde kesinlikle kabul etmeyeceklerini söyledi.

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