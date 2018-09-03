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'den uyarısı

Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "’e olası bir saldırı, zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir" açıklamasını yaptı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 14:49
AB'den İdlib uyarısı

Mogherini, Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açılış konuşmasında, 'de savaşın henüz bitmediğini belirterek "'e olası bir saldırı zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Şu haftalarda bunu engellemek için elimizden geleni yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

'daki bir diğer sorun olan İsrail-Filistin gerginliğinin de arttığına ve iki devletli çözüme ulaşmanın gittikçe zorlaştığına dikkati çeken Mogherini, "Tüm dünya, kaos anına doğru ilerliyor ancak burada sorulması gereken soru, bu sadece 'anlık' mı, yoksa uzun dönemli bir trend mi?" ifadelerini kullandı.

ESAD REJİMİNDEN ENDİŞE DUYULUYOR

Suriye'de muhaliflerin son kalesi İdlib'de 4 milyona yakın sivil, rejimi ve destekçilerinin olası operasyonundan endişe duyuyor. Stratejik konumdaki İdlib'de yaşanabilecek herhangi bir çatışmanın, ve Avrupa'ya büyük bir göç dalgasını tetiklemesi ihtimali bulunuyor.

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AB'den İdlib uyarısı
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