Bir hapla 150 yıl yaşayacağız

ABD'nin en prestijli üniversitelerinden Harvard ve Avustralya'nın New South Wales Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı zamana karşı koyan bir ilaç geliştirdi. İlacı fareler üzerinde test eden araştırma ekibi, deneklerin ömrünün uzadığını tespit etti. Uzmanlar, hücreleri yeniden programlayabilen yaşlanma karşıtı bir teknikle geliştirilen ilacın insan ömrünü 150 yıla uzatacağını kaydetti. Devrim niteliğindeki ilaç ayrıca, felçli hastaların yeniden yürümesini sağlayabilecek ve yaşlanmaya bağlı saç dökülmesini de azaltacak. Moleküller arasında elektron taşımada rol oynayan kısaca NAD olarak adlandırılan koenzim (Nikotinamid adenin dinükleotit) içeren ilaç, vücutta enerji üretimini artırıyor.

24 YAŞ GENÇLEŞTİ

Araştırma grubundan Harvard Profesörü David Sinclair, kendisinin ilacı almaya başladıktan sonra 24 yaş gençleştiğini ifade etti. Sinclair ayrıca, 79 yaşındaki babasının ilacı 1.5 yıl önce kullanmaya başladığını ve şu anda rafting yapabildiğini belirtirken 40'lı yaşlarında menopoza giren baldızının ise yeniden hamile kaldığını ifade etti. İlacın iki yıllık bir araştırma sonrasında piyasaya sürüleceğini belirten uzmanlar günlük alınacak ilacın sadece bir fincan kahve fiyatına denk geleceğini ifade etti.