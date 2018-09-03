Bombalı saldırıda okulu yıktılar: 6 ölü

SOMALI'NIN başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir araçla kamu binasını hedef alan bir saldırı düzenlendi. Kentin Howlwadag bölgesindeki saldırıda bir okulun yıkıldığı bildirildi. Polis yetkilileri, şiddetli patlama sonrasında 3'ü güvenlik görevlisi 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve patlama anında çevrede bulunan 6'sı çocuk 14 kişinin de yaralandığını kaydetti. Patlamada etraftaki binaların zarar gördüğü ve bir caminin çatısının da çöktüğü belirtildi. Saldırıyı Somali'de orduya yönelik saldırılar düzenleyen Eş Şebab üstlendi. Eş Şebab örgütü, 1990'lı yılların başlarından bu yana silahlı ve bombalı saldırılarla hem sivilleri hem de güvenlik güçlerini hedef alıyor.

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