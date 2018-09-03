Hızlı tren seferlerini durdurdu müzelik oldu

Hollanda'yı Belçika'ya bağlayan hızlı tren hattının Breda ve Rotterdam kentleri arasındaki kısmında çarşamba günü meydana gelen arıza nedeniyle tren seferleri yapılamadı. Demiryolu ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu, perşembe akşamı arızanın nedeni belirlenebildi. Tren seferlerinin aksamasına, bir tarla faresinin kabloları kemirerek kopartmasının neden olduğu anlaşıldı. Ekipler, kesik kabloların yanında arızaya neden olan farenin ölüsünü de buldular. Hızlı tren seferleri iki gün sonra yeniden başlarken, Rotterdam Doğa Tarihi Müzesi de, farenin ölüsüne talip oldu. Müze, ulaşımda ciddi sıkıntıya yol açan fareyi, ilginç hikâyesi olan ölü hayvanlar bölümünde sergileyecek. Müze yetkililerine göre, farenin öyküsü koleksiyona mükemmel bir şekilde uyuyor.

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