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’ta karşıtı gösteriler sürüyor

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Irak’ta İran karşıtı gösteriler sürüyor

'TA bir dönem Sünniler tarafından gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösterilerde, Tahran aleyhine sloganlar atılırken, günümüzde Şiiler de aynı tavrı sergilemekten kaçınmıyor. Irak'ta, 2003 yılında hükümetin en önemli kurumları, başbakanlık ve diğer bakanlıkları elinde tutan Şii elit siyasiler, "ülke gelirlerinin boşa harcanması, yolsuzluk, terör örgütü 'ın ortaya çıkması ve temel altyapı gibi sorunları çözmede başarısız oldukları" gerekçesiyle Sünni ve Kürtlerin yanı sıra Şiilerin de büyük tepkisini çekiyor.

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Irak’ta İran karşıtı gösteriler sürüyor
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