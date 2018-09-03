Kongo’da ebola Hindistan’da sel salgını

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) temmuz ayında yeniden görülmeye başlayan ebola salgınında virüs nedeniyle öldükleri kesinleşenlerin sayısı 50'ye çıktı. KDC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, temmuz sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında tespit edilen kanamalı ateş vakası 118'e yükselirken bunlardan 88'inin ebola virüsü taşıdığı kesinleşti. 88 kişiden 3'ünün daha hayatını kaybetmesiyle virüsün kurbanlarının sayısı 50'ye ulaştı. Hindistan'ın, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarla mücadele eden Kerala eyaletinde, 1 Ağustos'tan bu yana 28 kişinin bakteriyel bir hastalık olan leptospiroz nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık yetkilileri, son üç günde 300 şüpheli vakanın bildirilmesinin ardından beş bölgedeki sağlık müdürlükleri tarafından leptospiroz uyarısı yapıldığını söyledi. Yetkili, vakalardan çoğunun Kozhikode, Palakkad, Thrissur, Malappuram ve Ernakulam bölgelerinde tespit edildiğini belirtti. Ölenler arasında 3 yardım görevlisinin de olduğu bilgisi paylaşıldı. Hastalığın su baskınları sırasında, enfekte sıçan ya da diğer kemirgenlerin idrarı yoluyla kirlenen su kaynakları yoluyla bulaştığı sanılıyor.

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