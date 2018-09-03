Libya'da Taverga kampına roket düştü

Libyalı insan hakları aktivisti İmad et-Tavergi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent ve çevresinde yaklaşık bir haftadır devam eden çatışmalara işaret ederek, nereden atıldığı henüz tespit edilemeyen bir roketin, Tavergalı ailelerin yer aldığı El-Fellah isimli iki numaralı kampa düştüğünü söyledi.

Roketin isabet etmesi sonucu kamp sakinlerinden 2 kardeşin yaşamını yitirdiğini, 5 kadının yaralandığını belirten Tavergi, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu aktardı.

Libya'nın başkenti Trablus, geçen pazar gününden bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor. UMH, bir haftadır 38 kişinin öldüğü, 90'dan fazla kişinin yaralandığı belirtilen çatışmalar nedeniyle bugün başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata yakınlarında bulunan Taverga'da ikamet eden yaklaşık 40 bin Libyalı, ülkede 2011 yılında başlayan halk ayaklanmaları sırasında "rejim yanlısı ve devrimcilerin karşısında oldukları" iddiasıyla, devrimciler tarafından göçe zorlanmıştı.