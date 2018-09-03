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Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey , ve Türkiye'yi ziyaret ediyor.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 10:18
Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bakan yardımcılarından Joel Rayburn'un dört günlük ziyarette Jeffrey'e eşlik ettiği belirtildi.

Bir süre önce ABD Suriye özel temsilciliğine getirilen emekli Büyükelçi Jeffrey, yeni görevi kapsamında ilk uluslararası ziyaretini gerçekleştiriyor.

Bakanlık açıklamasında 'de üst düzey yetkililerle görüşecek olan Jeffrey'nin Amerika'nın İsrail'le "ortak çıkarlarını ilgilendiren konuları" ele alacağı, ayrıca İsrail'in güvenliği ve "'ın bölgede istikrarı bozucu girişimleri" kapsamında Suriye krizinin ele alınacağı belirtildi.

Geçmişte büyükelçiliği de yapan James Jeffrey'in bu ziyaretlerde kilit müttefikler ve ortaklarla görüşeceği bildirildi.

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Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor
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