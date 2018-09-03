Danimarka Irak'taki savaş suçlarından dolayı hesap vermeye başladı

Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık önderliğinde gerçekleşen Irak işgalinin karanlık yüzü ortaya çıkmaya devam ediyor. Güney Iraklı bir fırıncı ve bir balıkçının, sırasıyla 15 ve 12 yıl önce Danimarkalı askerler tarafından yakalanıp işkenceye maruz bırakıldıkları için iki davacı Savunma Bakanlığı'ndan toplamda 100 bin Danimarka kronu tazminat talep ediyor.

EVLERİ KURŞUNLANMIŞ

Danimarka ordusunun 2006 yılında Irak'taki Foxhound ve Darlington harekatında gözaltına aldığı Hamad El-Bedr ve Latif Elcebi isimli iki Iraklı vatandaşa işkence eylemlerinde bulundukları iddiası ile görülen dava başladı. Deliller arasında davacıların evlerinin kurşunlandığını gösteren resimler yer alırken bunun yanı sıra darp edildiklerini gösteren görseller de heyete sunuldu.

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Danimarka Savunma Bakanlığı avukatı Peter Biering, sık sık saldırgan hareketler sergileyerek davacı avukatı Christian F. Jensen'in konuşmasını sık sık kesip, iddiaları reddeden açıklamalarda bulundu. Mahkeme heyeti, Beyrut'ta bulunan davacıların Danimarka Büyükelçiliği aracılığıyla video konferans yolu ile bağlanmasını ve harekatta görev alan tabur komutanlarının da dinlenmesi için mahkemeyi başka bir tarihe erteledi.