Son dakika: YPG/PKK'nın Kamışlı'daki eğitim dayatması genişliyor

Kamışlı'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, örgüt, kendi ideolojisini aşıladığı bir eğitimden geçirdiği 6 öğretmeni, çocuklarını başka okullara göndermek istedikleri gerekçesiyle işten çıkardı.

Örgütün benzer şekilde davranan tüm memurların görevine son vermeyi planladığı öğrenildi.

YPG/PKK, işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan, militarist ve İslamiyet'e karşı ön yargılı görüşler aşılıyor. Çocuklarını örgüt propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Ancak örgüt, bu okullara da baskın yaparak kapatmakla tehdit ediyor ya da kendisi kilit vuruyor. Örgüt, son iki yılda ortaokul eğitimine destek veren bazı özel dershaneleri kapatmıştı. Yeni eğitim öğretim döneminde liseye de uygulayacağı müfredata uymayan Süryanilerin okullarına da kilit vurmuştu.