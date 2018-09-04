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200 yıllık müze kül oldu

Giriş Tarihi: 4.9.2018
200 yıllık müze kül oldu
'da aralarında dinozor fosillerinin de bulunduğu 20 milyondan fazla eserin bulunduğu 200 yıllık müzede çıktı. Yetkililer, ülkenin en eski müzelerinden biri kabul edilen Rio de Janeiro kentindeki 'de henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktığını açıkladı. Yaklaşık 80 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın, henüz kontrol altına alınamadı. Müze, pazar günü ziyaretçilere kapalı olduğu için yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, yangına ilişkin, "200 yıllık birikim ve bilgi kayboldu" dedi. 1818'de kurulan Ulusal Müze'nin ev sahipliği yaptığı 20 milyondan fazla obje arasında Amerika'da bulunan en eski insan kalıntısı olan 12 bin yıllık kadın iskeleti, dinozor fosilleri ve arkeolojik buluntular yer alıyordu.
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200 yıllık müze kül oldu
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