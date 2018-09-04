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’de ölümleri artıyor

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Akdeniz’de göçmen ölümleri artıyor
Birleşmiş Milletler, "Umutsuz Yolculuklar" adıyla yayımladığı raporunda, 'den Avrupa'ya düzensiz geçişlerinin 3 yıl önce 'da Aylan Kürdi'nin cesedinin bulunmasından bu yana 'en ölümcül' hale geldiğine dikkati çekti. Raporda, umut yolculuğuna çıkan göçmen sayısının azaldığı ancak ölüm oranının arttığı belirtilirken, 2018 başından bu yana Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan bin 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu kaydedildi. Uluslararası gözlem örgütleri 2017'de 4 bin 275 kişinin öldüğünü aktarıyor.
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Akdeniz’de göçmen ölümleri artıyor
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