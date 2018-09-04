Akdeniz’de göçmen ölümleri artıyor

Birleşmiş Milletler, "Umutsuz Yolculuklar" adıyla yayımladığı raporunda, Akdeniz
'den Avrupa'ya düzensiz göçmen
geçişlerinin 3 yıl önce Bodrum
'da Aylan Kürdi'nin cesedinin bulunmasından bu yana 'en ölümcül' hale geldiğine dikkati çekti. Raporda, umut yolculuğuna çıkan göçmen sayısının azaldığı ancak ölüm oranının arttığı belirtilirken, 2018 başından bu yana Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan bin 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu kaydedildi. Uluslararası gözlem örgütleri 2017'de 4 bin 275 kişinin öldüğünü aktarıyor.