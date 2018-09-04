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Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Federal Cumhuriyeti (AFC) Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 5-6 Eylül'de 'yi ziyaret edecek. Görüşmelerde, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri, Türkiye'nin süreci ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı bildirildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 09:59
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye geliyor

Çalışma ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapılacak görüşmelerin yanısıra konuk Bakanın ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından da kul edilmesi öngörülüyor. Görüşmelerde, - ikili ilişkileri, Türkiye'nin AB süreci ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6 Eylül'de Alman mevkidaşıyla birlikte 'daki Alman Lisesi'nin 150. kuruluş yıldönümü vesilesiyle 2018/2019 eğitim-öğretim yılı açılışına katılacağı da bildirildi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye geliyor
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