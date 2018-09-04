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"Avrupa’da büyük bankalar birleşebilir"

bankası 'in araştırmasına göre, özellikle 'nın () para politikasını sıkılaştırmaya başlamaması durumunda, Avrupa’daki birçok bankanın tek başına başarılı olmasının çok güç olduğu vurgulandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 18:37 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 19:12
Avrupa’da büyük bankalar birleşebilir

bankası , Avrupa'da yakın gelecekte büyük bankalar arasında birleşmelerin olabileceğini bildirdi.

"TEK BAŞINA BAŞARILI OLMALARI MÜMKÜN DEĞİL"

İsviçre bankası UBS'in araştırmasına göre, özellikle banka sayısının çok olduğu ve 'da birleşmelerin olması bekleniyor.
Raporda, özellikle 'nın () para politikasını sıkılaştırmaya başlamaması durumunda, Avrupa'daki birçok bankanın tek başına başarılı olmasının çok güç olduğu vurgulandı.

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ECB'nin faiz artırımı politikasına göre, bankaların özkaynak getirilerinde yüzde 25'lik düşüş olabileceği uyarısında bulunan UBS, bankaların kredi kullandırmada rekabetle karşılaşacakları ve bilgi teknolojilerindeki yatırımlarını artırmak zorunda kalacaklarını öngördü.
Almanya'da bin 600 banka faaliyet gösterirken, ve İngiltere'de 400 banka hizmet veriyor.

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