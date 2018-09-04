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Beyin hasarına yapay zekâlı teşhis

Giriş Tarihi: 4.9.2018
ÇIN'DE bilim insanları ve doktorların birlikte geliştirdiği sistemi, beyin hasarlarının teşhisinde kullanılacak. Özellikle bilinç kaybı ve bozukluğu yaşayan hastaların, bilinçlerini yeniden kazanmasında önemli rol oynaması beklenen sistem, beynin farklı bölümlerindeki yapıların birbiriyle iletişim kurmak için oluşturduğu ağları görüntüleyerek bu görüntüye dayalı değerlendirme yapıyor. Yapay zeka, bugüne kadar bilinç bozukluğu yaşayan 63 hastadan 10 binlerce görüntüyü inceledi, bilinci geri gelebilecek ve gelemeyecek hastaları yüzde 88 oranında doğru teşhis edebildi.
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Beyin hasarına yapay zekâlı teşhis
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