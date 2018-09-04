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Chicago polisinden göstericilere müdahale

’nin Chicago kentinde, O'Hare Uluslararası Havalimanı'nın ana arterlerinden Kennedy otobanını trafiğe kapatmaya çalışan şiddet karşıtı göstericiler gözaltına alındı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 00:01 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 02:03
Chicago polisinden göstericilere müdahale

Kentin güney ve batı kesimlerinde yıllardır artarak devam eden şiddet olaylarını ve Chicago Belediye Başkanı 'i hedef alan protestoların üçüncüsü 'nin en büyük havaalanlarından O'Hare Havalimanı ana arterlerinden Kennedy otobanının Park Ridge mevkisinde gerçekleşti.

Din görevlisi ve aktivist Gregory Livingston tarafından organize edilen yaklaşık 100 gösterici, otobanı trafiğe kapatarak tepkilerini göstermek istedi. Gösterinin otoban girişindeki küçük bir arazide gerçekleştirilmesine izin verildiğini belirten polis, ısrarla otobana çıkmak isteyen aralarında Livingston'un da bulunduğu 12 göstericiyi gözaltına aldı. Göstericilerin polise direnmemesi nedeniyle gözaltılar sırasında arbede yaşanmadı.

Gözaltıların ardından grubun geri kalanı taşıdıkları, "Şiddete hayır", "Rahm siyahilerin canını yakıyor", " hayatı da değerlidir", "Sevgili Rahm! Güney ve batı bölgeleri için bir şeyler yap ya da istifa et" yazılı pankartlarla bölgede yürüyüş gerçekleştirdi.

"Siyahların hayatı da değerlidir", "Rahm Emanuel gitmeli" ve "Adalet yoksa barış da yok" şeklinde slogan atılan yürüyüş sırasında polisin yoğun önlemleri dikkati çekti.

Bazı göstericilerin polise destek vermek amacıyla bölgeye gelerek pankart ve bayrak açtıkları gözlendi.

Kentte temmuz ve ağustosda da benzer gösteriler düzenlenmişti.

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Chicago polisinden göstericilere müdahale
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