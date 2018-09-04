Dünyadan Esad’a sert İdlib uyarısı

Suriye'de Esad rejiminin son bir katliamla ele geçirerek 'zafer' ilan etmek istediği İdlib
için İngiliz yayın kuruluşu BBC, "Saldırı bu hafta gerçekleşebilir" derken, dünyadan da uyarı yağdı. AVRUPA BIRLIĞI
: Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "İdlib'e olası bir saldırı, zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir" dedi. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
: Rejimin İdlib'e yönelik saldırı hazırlıklarından endişe duyduğunu en üst düzey ağızlardan belirten BM, çatışmaların 800 binden fazla sivili yerinden edebileceğini açıkladı. ABD
: ABD dışişleri yetkilileri, Washington yötemini İdlib'de olası bir kimyasal silahlı saldırısına karşılık vereceğini aktardı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de konuyla alakalı temaslarda bulunmak için Türkiye
'yi de kapsayan bir bölge turunda. RUSYA
: Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov, İdlib hakkında "
Türk mevkidaşlarımızla, Suriye hükümetiyle, Astana formatının katılımcıları olarak İranlı mevkidaşlarımızla karada teröristlerle normal silahlı muhalifleri ayırmak ve bu arada sivillerin zarar görmemesi için aktif şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. FRANSA
: Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian İdlib konusunda Rusya ve Türkiye ile bir çıkış yolu bulmaya çalıştıklarını söyledi. İRAN
: Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Şam
'a gitti. Zarif, "Nusra Cephesi ve terör örgütü Heyeti Tahrir Şam İdlib'den çıkarılmalıdır" dedi. Suriye barışı ile ilgili ayrıntıların 7 Eylül'de Tahran'da Türkiye ve Rusya'nın katılımıyla düzenlenecek üçlü zirvede ele alınacağını ifade eden Zarif, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri konusunda komşu ülkelere önemli görevler düştüğünü savundu.
Olası saldırı halinde 800 bin kişinin yeni bir mülteci krizine neden olabileceğine dikkat çeken Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, "Başka bir İdlib yok, bu insanlar nereye gidebilir" dedi. ANKARA'DAN EŞZAMANLI HAMLELER SÜRÜYOR
SURIYE'NIN İdlib kentinde katliamı ve insani dramı önlemek isteyen Türkiye, yoğun mesai harcıyor. Esad rejiminin saldırısıyla meydana gelebilecek olası bir katliamı engellemek için Ankara, diplomatik ve askeri adımları eşzamanlı olarak atıyor. İdlib'deki eli silahlı bazı terör örgütlerini kentten çıkarmak isteyen Türkiye ve Rusya ortak operasyon bile yapabilir. Ancak olası operasyondan ziyade Ankara-Moskova hattında yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kısa süre içinde 2 kez yüz yüze 3 kez de telefonda Rus Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib konusunu değerlendirdi. Eşzamanlı olarak sınır ötesindeki askeri tedbirler artırıldı. Ankara hem İdlib'de hem de Hatay
sınırında tedbirlerini aldı.