Esad gizli mektubunda kimden ne istedi?

Kerry kitabında, Esad'in Obama'ya, "İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Golan Tepeleri'ni Suriye'ye devretmesi halinde Suriye rejiminin bazı adımlar atmaya hazır olduğunu ilettiğini" yazdı.

NETANYAHU'YU ŞAŞIRTAN ÖNERİ

Esad'ın mektubunu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla da paylaştığını da yazan Kerry, Netanyahu'nun Esad'ın önerisine "şaşırdığını" belirtti.

"ABD'NİN ARABULUCULUĞUNDA..."

Kitapta, Esad'ın mektubunun ardından 2011'in ilk aylarına kadar ABD'nin ara buluculuğunda "İsrail ile Suriye rejimi yetkilileri arasında müzakereler yapıldığı" ancak bu müzakerelerde ilerleme olmadığı kaydedildi.

"ESAD İSRAİL İLE ANLAŞMAYA İSTEKLİYDİ"

Esad'ın Suriye ile İsrail arasında barış sağlanması için önceki yıllarda yapılan girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen Tel Aviv yönetimiyle anlaşma konusunda istekli olduğunu da yazan Kerry, Washington yönetiminin görüşmeler için ciddiyetini ölçmek amacıyla Esad'dan "Suriye rejiminin Hizbullah'a silah sağlamaya son vermesi gibi bazı güven artırıcı önlemler" almasını istediğini ancak Esad'ın "verdiği sözleri tutmadığını" ifade etti.

Esad rejiminin Suriye'de yaptığı katliamlara da değinen ve Beşşar Esad'ı hedef alan Kerry, kitapta şu ifadeleri kullandı:

"Dört metre uzağınızda otururken yüzünüze karşı yalan söyleyebilen bir adam kendi halkını ölüme gönderdikten sonra dünyaya da kolayca yalan söyleyebilir."

"AÇIK YARA"

Kerry ayrıca, Suriye'yi Obama yönetiminin arkasında bıraktığı "açık yara" olarak nitelerken, Suriye meselesini her gün düşündüğüne kitabında yer verdi.