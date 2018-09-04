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Gasbettiği gemileri satıp parasını cilere verecek!

makamları, daha önce İsrail sını kırmak amacıyla Avrupa'dan ’ye giderken deniz kuvvetleri tarafından gasbedilen 4 gemiyi satacak, buradan elde edeceği geliri altındaki ’da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinden iki aileye dağıtacak. İsrail Deniz Kuvvetleri son birkaç haftada Avrupalı aktivistler tarafından Gazze ablukasını kırmak amacıyla denize açılan gemilere el koyarak ülkenin orta bölgelerindeki Aşdod (Usdud) Limanına çekmişti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 19:38 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 19:40
Gasbettiği gemileri satıp parasını işgalcilere verecek!

'in Yedioth Ahronoth gazetesine göre İsrail makamları, daha önce İsrail sını kırmak amacıyla 'ye giderken İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından el konulan 4 gemiyi satacak.

İŞGALCİLERE DAĞITACAK

Konuya ilişkin haberde, gemilerin satışından elde edilecek meblağın altındaki 'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinden iki aileye dağıtılacağı belirtildi.

İSRAİL MAHKEMESİ!

Haberde, İsrail'in bu adımının, daha önce bazı fertleri liler tarafından düzenlenen eylemlerde öldürülen iki Yahudi yerleşimci ailenin, Kudüs Merkezi Mahkemesine başvurduktan sonra mahkemenin aileler lehine karar vermesi üzerine geldiği kaydedildi.

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EL KOYDUĞU GEMİLERİ MÜZAYEDEYE ÇIKARACAK

Mahkemenin İsrail Deniz Kuvvetleri ile İsrail istihbarat yetkililerinin görüşlerine başvurduğu ifade edilen haberde, yetkililerin Gazze'ye ulaşması durumunda bu gemilerin mülkiyetinin 'a devredileceğini söylediği aktarıldı.

Haberde, İsrail'in müzayedeye çıkaracağı gemileri açık artırmayla satacağı belirtilerek, elde edilen gelirin "mağdur" yerleşimci ailelere verileceği ifade edildi.

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MADDİ DEĞERİ AZ

Ailelerin mahkemenin kararını "ilkesel" olarak önemli buldukları kaydedilen haberde, el konulan gemilerin değerinin birkaç bin şekeli geçmeyeceği aktarıldı.

İsrail Deniz Kuvvetleri son birkaç haftada Avrupalı aktivistler tarafından Gazze ablukasını kırmak amacıyla denize açılan gemilere el koyarak ülkenin orta bölgelerindeki Aşdod (Usdud) Limanına çekmişti.

İsrail mahkemeleri de daha önce aldıkları kararlarla, Hamas ve Filistin yönetimini Yahudi ailelerin fertlerini "öldürmekten" suçlu bularak, milyonlarca dolar tazminata "mahkum" etmişti.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

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Gasbettiği gemileri satıp parasını işgalcilere verecek!
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