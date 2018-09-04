Nijerya'da silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti 12 kişi ağır şekilde yaralandı.

Nijerya'nın Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Tyopev Mathias, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini 12 kişinin yaralandığını belirtti.

Mathias, açıklamasında, "Saldırının meydana geldiği olay yerine ulaştığımızda birçok insan cansız şekilde yatıyordu. Yaralıları hemen Jos Üniversitesi hastanesine kaldırdık." dedi.

Saldırı ile ilgili henüz kimsenin tutuklanmadığını dile getiren Tyopev, faillerin bulunması için soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.

Yaklaşık bir hafta öne eyaletin başka bir yerinde düzenlenen saldırıda 8 kişi öldürülmüş 95 ev de ateşe verilerek köylülere ait 310 sığır çalınmıştı.