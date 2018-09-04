Odeh, AB'den İsrail'i kınamasını istedi

İsrail Parlamentosundaki Filistin asıllı milletvekillerinin oluşturduğu Birleşik Arap Listesi'nin lideri de olan Odeh, Brüksel'de Mogherini ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada Odeh, AB'den Yahudi ulus devlet yasasını kabul etmesinden dolayı İsrail'i kınamasını ve yasanın derhal iptal edilmesini istedi. Yasadaki "İsrail devleti" ifadesinin 1967 sınırlarına aykırı olduğunu vurgulayan Odeh, bu kavramın Batı Şeria'yı da kapsamasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

"GİRİŞİMLERİ BALTALAYAN YASA!"

Odeh, Mogherini'ye söz konusu yasanın İsrail ve Filistin arasında varılabilecek uzlaşıya yönelik girişimleri baltaladığını aktardı. Görüşmede İsrail'in yasa dışı yerleşim birimleri inşasının da gündeme geldiği bildirildi.

Öte yandan, İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin iddiasına göre, İsrailli yetkililerin Odeh ile Mogherini görüşmesini iptal ettirmek için Brüksel'de lobi faaliyetinde bulunduğu ancak Mogheri'nin görüşmeyi iptal etmeye yanaşmadığı belirtildi.

"YAHUDİ ULUS DEVLET YASASI"

İsrail Meclisinde 19 Temmuz'da çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi Ulus Devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği kaydediliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında, "Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir. İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır. Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır. Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır. İsrail'in başkenti Kudüs'tür." ifadesi de yer alıyor.

Yasada, "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır" denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelindiği ifade ediliyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerindeki Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ediyor ancak 1948'de vatanlarından sürdükleri Filistinlilere geri dönme hakkı tanımayı reddediyor.