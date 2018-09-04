Son dakika! Rusya İdlib'i vurdu

Reuters'te yer alan bilgilere göre; Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yetkilileri Rus savaş uçaklarının 22 gün aradan sonra Suriye'nin İdlib kentine hava saldırı düzenlediğini bildirdi.

Muhaliflerden yapılan açıklamaya göre; Hımeymim askeri üssünden kalkan 3 Rus savaş uçağı şu ana kadar 20 saldırı düzenledi.

Kaynaklar, saldırılarda Rus savaş uçaklarının, İdlib'in batısındaki Cisir eş Suğur, Bisenkul, Gani, İnneb, Sırmaniyye ve Hama'nın kuzeyindeki Zeyzun bölgelerinde sivil yerleşim yerleşimlerini ve muhaliflerin cephe hatlarını vurduğunu aktardı.

SURİYE ORDUSU DA VURMAYA BAŞLADI

Suriye ordusu da İdlib'i zaman zaman havadan vuruyor. Esad rejimine bağlı Suriye ordusu aralıklarla İdlib'i topçu ateşiyle de hedef alıyor.

RUSYA'DAN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Kremlin'den hava saldırısı sonrasında açıklama yapıldı. Açıklamada; "Militanlar Suriye'de barışı ve üslerimiz tehdit ediyor İdlib bir terör yuvası haline geldi. Rusya, Türkiye ve İran'ın Tahran'da bir araya geleceği üçlü zirvede ana konu İdlib'deki son durum olacak. Trump'ın İdlib ile ilgili yaptığı açıklama kentteki sorunları çözüme yardım etmiyor." ifadeleri kullanıldı.