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’den ’a tepki: İzin vermezdik…

Çavuşoğlu, "'ı hedef alan darbecilerin ülkemizde barınmasına biz izin vermezdik" dedi.

Giriş Tarihi: 4.9.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 12:51
Türkiye’den Yunanistan’a tepki: İzin vermezdik…

ve Dışişleri Bakanları, yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılışında bir araya geldi. İki Bakan'dan da karşılıklı yapılan açıklamalar ise dikkat çekti.

Basın toplantısında ilk sözü alan Mevlüt Çavuşoğlu "İşbirliği ve diyaloğu çözüm olarak görüyoruz. Yunanistan'ı hedef alan darbecilerin ülkemizde barınmasına izin vermezdik" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias ise, yaşanan sorunlara rağmen ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını belirterek "Darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında yer aldık" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunan basınına konuştu

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Türkiye’den Yunanistan’a tepki: İzin vermezdik…
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