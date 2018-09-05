ABD'de o veriler açıklandıktan sonra dolar düşmeye başladı

Çarşamba günü açıklanan verilere göre dış ticaret açığı söz konusu dönemde yüzde 9.5 artarak 50.1 milyar dolara yükseldi. Beklenti 50.2 milyar dolardı. Haziran verisi 46.3 milyar dolardan 45.7 milyar dolara revize edildi.

İhracat, uçak ve soya fasulyesi ihracatındaki sert düşüşün etkisiyle yüzde 1 gerileyerek 211.1 milyar dolar oldu. Sivil uçak ihracatı 1.57 milyar dolar azalırken, soya fasulyesi ihracatı 682 milyon dolar düştü.

İthalat ise yüzde 0.9 arttı.

ÇİN İLE TİCARETTEN KAYNAKLANAN AÇIK REKORA TIRMANDI

ABD'nin Çin ile ticaretinden kaynaklanan açık 36.8 milyar dolari le rekor seviyeye ulaştı. Bir önceki ay söz konusu rakam 33.5 milyar dolar seviyesindeydi.

Avrupa Birliği (AB) ile olan açık ise 17.6 milyar dolar ile yine rekora tırmandı. Veri, bir önceki ay 11.7 milyar dolar idi.

Meksika ile ticaretten kaynaklanan açık ise 7.4 milyar dolardan 5.5 milyar dolara indi.