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Avrupa larından kriz sinyalleri

’nin önde gelen larından Royal Bank of Scotland (), ülkedeki 54 şubesini kapatmaya ve 258 çalışanını da işten çıkarmaya karar verdi. RBS, mayıs ayında yaptığı açıklamada, ülke genelinde 162 şubenin kapatılacağını ve 792 kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 17:03
Avrupa bankalarından kriz sinyalleri

'den yapılan açıklamada, genelinde 54 şubenin kapatılmasına ve 258 kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.

"PLANIMIZDAN VAZGEÇTİK"

Şube kapatma ve işten çıkarma kararlarına gerekçe olarak, "Williams & Glyn" adı altında yeni bir nın kurulmasına dair plandan vazgeçilmiş olmasının gösterildiği belirtilen açıklamada, "Artık Williams & Glyn adı altında yeni bankanın kurulmasından vazgeçilmesi sebebiyle İngiltere ve Galler'de birbirlerine oldukça yakın alanlarda hizmet veren şubelerimizi kapatıyoruz." denildi.

"AVRUPA’DA BÜYÜK BANKALAR BİRLEŞEBİLİR"

KARARA SENDİKALARDAN TEPKİ VAR

Bu arada, İngiltere'nin önde gelen sendikalarından Unite'ın Temsilcisi Rob MacGregor, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bankanın kararının kabul edilemez olduğunu savundu.

RBS, mayıs ayında yaptığı açıklamada, ülke genelinde 162 şubenin kapatılacağını ve 792 kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.

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Avrupa bankalarından kriz sinyalleri
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