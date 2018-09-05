Avrupa dahil 10 ülkede daha görüldü dirençli bakteri alarmı

Melbourne Üniversitesi'ndeki uzmanlar tarafından hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda bulunan bu bakterinin ölümcül enfeksiyonlara neden olmasından ve tüm dünyaya yayılmasından endişe ediliyor. Avustralyalı yetkililer, tedavi edilemeyen ve antibiyotiğe karşı direnç gösteren "Staphylococcus epidermidis" isimli bakterinin, üç farklı versiyonunun da Avrupa dahil 10 ülkede daha görüldüğünü bildirdi. Üniversitenin Mikrobiyolojik Teşhis Ünitesi Halk Sağlığı Laboratuvarı Direktörü Ben Howden, "Avustralya'daki örnekleri inceledik ve daha sonra dünyanın farklı yerlerinde aynı virüsün görülüp görülmediğini araştırdık. Ne yazık ki pek çok ülkede ve pek çok hastanede bu bakteriye rastlandığını fark ettik. Yayılmışa benziyor" diye konuştu. Bakterinin doğal olarak insan cildinde bulunduğu ve yaşlılarla vücudunda protez bulunan hastalarda rastlandığını belirten Howden, "Genellikle hastanelerde çok yatan hastalarda görülüyor. Yok edilme çok güç olacak. Çok ağır enfeksiyonlara neden olacak" diye ekledi. Melbourne Üniversitesi bilim insanları, bu bakterinin sıradan bakteri sanılıp hastanedeki yoğun bakım ünitelerinde yüksek dozda antibiyotik kullanılması nedeniyle yayıldığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü antibiyotiğin yoğun kullanımının ilaçlara dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına yol açabileceği uyarısını yapmıştı.

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