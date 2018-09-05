“Erdoğan’dan önce demokrasi yoktu”

SETA Berlin Koordinatörü Zafer Meşe, Alman Der Spiegel dergisine Türkiye ile Almanya ilişkisini değerlendirdi. İki ülkenin dostluğun önemini kavramaya başladığını kaydeden Meşe, "Türkiye izole edilmiş bir ada değil ve uluslararası finans sektörü ile içiçe. Türk Lirası'nın siyasi manevralarla değer kaybetmesi Avrupa'yı da etkiliyor" dedi. Türkiye'deki demokrasi ile ilgili gelişmeleri dile getiren Meşe "Türkiye'de demokrasinin arkasından yas tutanlar, Erdoğan'dan önce Türkiye'de demokrasi olmadığını düşünsün. Ordunun hakimiyeti vardı" cevabını verdi. FRANKFURT

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