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Filistin yüksek mahkemesinde toplu istifa

Filistin Yüksek Mahkemesi hakimleri yapılacak olan yeni yasal düzenlemenin yargı bağımsızlığına müdahale olacağı gerekçesiyle toplu istifalarını sundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 23:36

Filistin Yargıçlar Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hakimlerin toplu istifalarını Konseyi'ne sunulmak üzere Yargıçlar Kulübü Başkanlığı'na verdikleri, söz konusu yasal düzenlemenin kabul edilmesi halinde istifaların geçerlilik kazanacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, hakimler istifalarında Cumhurbaşkanı 'ın Yargıyı Geliştirme Komisyonu tarafından sunulan tavsiyelere iltifat etmemesi talebinde bulundu.

Hakimler, Yargıyı Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanan yeni yasal düzenlemeyi yargı bağımsızlığını etkilediği gerekçesiyle reddediyor.

Yargıçların itirazına neden olan yeni düzenlemeler arasında Yüksek Yargı Başkanı'nın atama ve azil karar yetkisinin Filistin Devlet Başkanı'na verilmesi, hakimlerin emeklilik yaşının 70'ten 65'e düşürülmesi gibi hükümlerin yanı sıra yargı kurumunu temizleme komisyonu kurulması tavsiyesinin yer aldığı kaydediliyor.

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Filistin yüksek mahkemesinde toplu istifa
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