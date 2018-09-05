Hava ve kara saldırılarının ardından İdlib’de büyük yıkım

Suriye'nin İdlib kenti dünyanın tüm çağrılarına rağmen Rus hava kuvvetlerinin ve rejim güçlerinin saldırılarına sahne oluyor. Dün Rus savaş uçaklarının muhaliflerin kontrolündeki son bölge olan İdlib'i vurmasının ardından bugün de Esad rejim güçleri şehri topçu atışına tuttu. Bölgede faaliyet gösteren sivil savunmanın ekibinden Ebu Hasan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının saldırıları sonucunda Csir Eş-Şuğur ilçesinde ölenler ve yaralananlar olduğunu söyledi.



Rus uçakları ve Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırılar, Csir Eş-Şuğur ilçesi ve çevresindeki köylerde büyük bir yıkıma yol açtı. Suriye'de bir sivil savunma ekibi tarafından yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının dün köyleri vurması sonucu 5'i çocuk 3'ü kadın olmak üzere 15 sivilin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, Yaklaşık 4 milyon kişinin yaşadığı İdlib ve dünyanın gözünün çevrildiği İdlib'de halk Cuma günü Tahran'da yapılacak olan Türkiye, Rusya ve İran zirvesinin ardından yaşanacak gelişmeleri bekliyor.