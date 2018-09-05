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Hollanda'dan açıklaması

Hollanda ve Kalkınma İş Birliği Bakanı Kaag, ", ülkesindeki Suriyelileri koruma konusunda cömert bir politika uyguluyor." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 16:11
Hollanda'dan Türkiye açıklaması

Hollanda ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, Hollanda Parlamentosu milletvekillerinin, ile Avrupa Birliği () arasında Mart 2016'da imzalanan düzensiz girişine ilişkin anlaşmayla ilgili soru önergelerine yazılı yanıt verdi.

Anlaşmanın düzensiz göçmen sayısının ve denizde yaşanan boğulmaların güçlü bir şekilde azalmasına büyük katkı sağladığını belirten Kaag, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı'nın (FRIT), çok sayıda Türkiye'deki Suriyeli çocuğun eğitim görmesine, Türkiye'deki Suriyeli ailelerin geçiminin sağlanmasına ve iş teşvikinin artmasına vesile olduğunu kaydetti.

"AB YERİNE TÜRKİYE'DE KALMALARI KOŞULLARIN İYİ OLDUĞUNUN KANITI"

Türkiye'nin, Suriyelileri koruma konusunda cömert bir politika uyguladığına değinen Kaag, "Suriyelilerin AB yerine bilinçli olarak Türkiye'de kalmayı seçmesi, Türkiye'deki koşulların Suriyeliler için iyi olduğunu kanıtlıyor." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) verilerine göre, yılbaşında 3,4 milyon olan Türkiye'deki Suriyeli sayısının ağustos ayında 3,5 milyona çıktığına işaret eden Kaag, "Bunun yanı sıra Türkiye başka göçmen grupları ve zor durumda olan insanları da koruma altına alıyor. UNHCR'e göre bu sayı 2015'te 2,7 milyon iken şimdi 3,7 milyon oldu. Bu verilere göre FRIT aracılığıyla Türkiye'yi desteklemeye devam etmemiz gerektiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaag, Türkiye'nin düzensiz göçmenle mücadele ve çatışma bölgelerindeki sınır güvenliğini yoğunlaştırma çabalarını anlayışla karşıladıklarını vurguladı.

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Hollanda'dan Türkiye açıklaması
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