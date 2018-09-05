Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İngiltere'nin önde gelen bankası 54 şubesini kapatacak

'nin önde gelen sı 54 şubesini kapatacak

’nin önde gelen larından of Scotland (), ülkedeki 54 şubesini kapatmaya karar verdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 16:27
İngiltere'nin önde gelen bankası 54 şubesini kapatacak

'nin önde gelen larından of Scotland'dan (), yapılan açıklamada, İngiltere genelinde 54 şubenin kapatılmasına ve 258 kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Şube kapatma ve işten çıkarma kararlarına gerekçe olarak, "Williams & Glyn" adı altında yeni bir bankanın kurulmasına dair plandan vazgeçilmiş olmasının gösterildiği belirtilen açıklamada, "Artık Williams & Glyn adı altında yeni bankanın kurulmasından vazgeçilmesi sebebiyle İngiltere ve Galler'de birbirlerine oldukça yakın alanlarda hizmet veren şubelerimizi kapatıyoruz." denildi.

Bu arada, İngiltere'nin önde gelen sendikalarından Unite'ın Temsilcisi Rob MacGregor, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bankanın kararının kabul edilemez olduğunu savundu.

RBS, mayıs ayında yaptığı açıklamada, ülke genelinde 162 şubenin kapatılacağını ve 792 kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'nin önde gelen bankası 54 şubesini kapatacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN