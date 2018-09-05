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’ta Türkmenler hükümette olmak istiyor

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Irak’ta Türkmenler hükümette olmak istiyor

Türkmen Milletvekili Hatice Ali Türkmen, hükümeti kuracak en büyük meclis koalisyonuyla ittifak sağlayacaklarını belirterek, kabinede ve diğer görevlerde etkin şekilde yer almak istediklerini söyledi. Anadolu Ajansı'na konuşan Türkmen, "Türkmen halkına hizmet götürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Türkmen ayrıca, siyasi ve diğer haklarını garantiye almak için Kürtler, Şiiler ve Sünnilerle müzakere görüşmelerine katıldıklarını belirtti. Kürtlerin ve peşmergenin 'e yeniden geri dönme çabaları olduğunu ve kentteki petrolü hakimiyetleri altına almak istediklerini ifade eden Türkmen, bunları kabul etmeyeceklerini açıkladı.

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Irak’ta Türkmenler hükümette olmak istiyor
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