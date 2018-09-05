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Paraguay İsrail'deki büyükelçiliğini kapatacak

Paraguay'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'ten 'e taşıyacağını açıkladı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 21:29 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 21:44
Paraguay İsrail'deki büyükelçiliğini kapatacak

Paraguay resmi kaynaklarından yapılan açıklamada, Paraguay'ın büyükelçiliğini tekrar Kudüs'ten 'e taşıyacağını duyurdu.

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni bugün yaptığı açıklamada, mayıs ayında Kudüs'e taşınan İsrail'deki büyükelçiliklerinin yeniden başkent Tel Aviv'e alınacağını belirterek, "Paraguay, Ortadoğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından 21 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

Açılış törenine, eski Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da katılmıştı.

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Paraguay İsrail'deki büyükelçiliğini kapatacak
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