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Ölmek üzere olan hastanın son arzusunu sağlık ekipleri yerine getirdi

'da ambulans görevlileri, ölmek üzere olan pankreas i bir hastanın son arzusunu yerine getirdi ve 72 yaşındaki adama hastaneye götürülürken dondurma ısmarladı.

Giriş Tarihi: 5.9.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 14:20
Ölmek üzere olan hastanın son arzusunu sağlık ekipleri yerine getirdi

Ailesine göre, 17 yıl le mücadele eden Ron McCartney'nin durumu hafta sonunda iyice kötüleşti. McCartney'nin yaşamından umut kesilince ambulans çağrıldı. Bir sağlık görevlisi, iki gündür bir şey yemeyen McCartney'ye canının ne çektiğini sordu. McCartney,"Karamelli dondurma (sundae)" diye yanıt verdi.

SON İSTEĞİ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Ambulans hastane yolunda bir dondurmacıda durdu ve McCartney dondurmasını yedi. Hasta, Robina Hastanesi'ne getirildikten kısa bir sonra öldü.

Murat Gezer'den Mina Başaran'a duygusal mesaj!

McCartney'nin karısı Sharon McCartney ve kızı Danielle Smith, babasının son arzusunu yerine getiren Kate ve Hannah adlı ambulans görevlilerine teşekkür etti.

Smith, BBC'ye "Babam karamelli dondurmayı çok severdi. Kendi başına yiyebildiği son şey de bu oldu" dedi. Son arzusu okyanusu görmek olan kadın sedyeyle plaja götürülmüştü

Queensland Ambulans Hizmetleri görevlileri, geçen Kasım ayında da benzer bir jest yaparak son arzusu okyanusu görmek olan bir kadını, sedyeyle Harvey plajına götürmüştü. Bir süre denizi seyreden ve suyun tadına bakan kadın, yolda ölmüştü.

Murat Gezerden Mina Başarana duygusal mesaj!

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Ölmek üzere olan hastanın son arzusunu sağlık ekipleri yerine getirdi
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