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'e döndü, büyükelçilik açıyor

Riyad El-Maliki, 'ın 'deki büyükelçiliğini 'ten 'e taşıma kararı almasının ardından Filistin Devlet Başkanı ’ın talimatı üzerine başkent Asuncion’da büyükelçilik açılacağını duyurdu. ABD'nin tüm siyasi ve ekonomik baskılarına rağmen BM'de başaramadığı Kudüs planında rüzgar tersine döndü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 23:03 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 23:08
Paraguay Tel Aviv'e döndü, Filistin büyükelçilik açıyor

resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Riyad El-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı 'ın talimatı üzerine başkent Asuncion'da büyükelçilik açılacağını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devleti'nin 'ın büyükelçiliğini yeniden 'ten 'e taşıma kararını takdir ettiğini vurgulayarak, Filistin büyükelçiliğinin "derhal" Paraguay'da açılacağını kaydetti.

Maliki açıklamasında, birçok ülkeye "bu ilkesel duruşundan" dolayı Paraguay'da büyükelçilik açma çağrısı yaparak, Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ile birlikte Filistin büyükelçiliğinin açılması için durum değerlendirmesi yapacağını ifade etti.

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni bugün yaptığı açıklamada, mayıs ayında Kudüs'e taşınan İsrail'deki büyükelçiliklerinin yeniden başkent Tel Aviv'e alınacağını belirterek, "Paraguay, 'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyor." demişti.

Bunun üzerine İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Paraguay büyükelçiliğini kapatacağı ve büyükelçinin istişare için İsrail'e geri çağrılacağı belirtilmişti.

Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından 21 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

Açılış törenine, eski Paraguay Devlet Başkanı ve İsrail Başbakanı da katılmıştı.

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Paraguay Tel Aviv'e döndü, Filistin büyükelçilik açıyor
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