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'dan flaş açıklama! 'daki zirve için anlaşmaya varıldı...

Kremlin Dış İlişkiler Danışmanı Yuriy Uşakov, daha önce de gündeme gelen Suriye konulu , , Almanya, Fransa zirvesini yapmak için ülkelerin anlaşmaya vardığını söyledi. Uşakov, zirvenin 'da yapılacağını belirtti

Giriş Tarihi: 5.9.2018 17:19 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 17:22
Rusya'dan flaş açıklama! İstanbul'daki zirve için anlaşmaya varıldı...

Suriye'de muhaliflerin elindeki son büyük kent olan İdlib'e yönelik Esad rejimi ve müttefiklerinin olası operasyonu tartışılırken, 'dan ülkedeki iç savaşın geleceğiyle ilgili kritik bir açıklama geldi.

"ZİRVENİN ZAMANI BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR..."

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, , Fransa ve Almanya'nın katılımıyla 'da Suriye konulu bir zirve yapmak istediklerini söyledi. Uşakov, daha önce de gündeme gelen zirve konusunda tüm tarafların onay verdiğini ve danışmanların zirvenin zamanını belirlemeye çalıştığını söyledi.

İstanbul'da yapılması planlanan Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya zirvesi öncesinde, 7 Eylül'de Tahran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani bir araya gelecek.

Son Dakika: ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

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Rusya'dan flaş açıklama! İstanbul'daki zirve için anlaşmaya varıldı...
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