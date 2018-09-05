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Rusya'dan son dakika açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı , Washington'un para birimi ı, diğer ülkeleri cezalandırmak için kullandığını söyledi. Lavrov "Hemen dolar cinsinden her türlü banka operasyonlarının hizmetine son veriyorlar. Hem de bunu sadece cezalandırmak istedikleri ülkeye karşı değil, bu ülkeyle ilişkisi olan herkese karşı yapıyorlar" dedi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 10:36
Rusya'dan son dakika dolar açıklaması

Lavrov, Rus televizyonu Pervıy Kanal'da (Birinci Kanal) yaptığı açıklamada, ", uluslararası ve finans sistemidir. Bu doğru mu? Evet doğru. Herkes bunu kabul etti, onlarca yıl boyunca bu kuralla yaşadık ve 'nin ana döviz sahibi olarak yükümlülüklerini yerine getirmesini umduk" dedi.

"CEZALANDIRMAK İÇİN KULLANIYORLAR"

Lavrov, Washington'un başkalarını cezalandırmak için doları baskı aracı olarak kullandığını savunarak, "Hemen dolar cinsinden her türlü banka operasyonlarının hizmetine son veriyorlar. Hem de bunu sadece cezalandırmak istedikleri ülkeye karşı değil, bu ülkeyle ilişkisi olan herkese karşı yapıyorlar" diye ekledi.

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Rusya'dan son dakika dolar açıklaması
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