ABD: Türkiye ile endişelerimiz aynı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentine yönelik Esad rejiminin destekçileriyle birlikte büyük bir katliam yapma ihtimali nedeniyle dünyada alarm durumu sürüyor. Türkiye de sahada ve diplomaside olası bir katliamı önlemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır dün iki önemli konuğu ağırladı. Yarın Tahran'da gerçekleştirilecek ve Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın da katılacağı Türkiye - Rusya - İran arasındaki üçlü zirve öncesi Bozkır önce Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ardından ABD Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'ı kabul etti. Büyükelçi Yerhov "Suriye topraklarında kalıcı barışın tesisi en büyük temennimizdir" diyerek özellikle Suriye'nin kuzeyi ile ilgili Rusya'nın Türk partnerleriyle çok sıkı temas içinde olduklarını belirtti. Bozkır'in ikinci önemli konuğu ise Hovenier'dı. İki ülke ilişkilerini değerlendiren Bozkır, "Sorunların giderilemeyecek nitelikte olmadığını düşünüyorum" dedi. Hovenier ise Rusya'ın İdlib operasyonuna ilişkin soruya "Bu konuda Sayın Başkanımız Trump da tweet atmıştı, ABD'nin konuyla ilgili pozisyonuna ilişkin. Hükümetimizin de ifade ettiği gibi bu konuda herhangi bir olası müdahaleyle ilgili derin endişe taşıyoruz. Türk-Amerikan hükümetlerinin bu konuda aynı endişeleri paylaştığını düşünüyorum" yanıtını verdi.

ESAD TOPÇU ATIŞI YAPIYOR

Suriye rejim güçleri İdlib ve Hama vilayetinin köylerini top atışıyla vurmaya başladı. Tüm uluslararası uyarılara rağmen Şam rejimi gerilimi azaltma bölgesine tekrar saldırı başlattı. İdlib kırsalındaki, Kirbet, El Ghab, Havaş, El Nakus ve Hiş köylerini top atışıyla bombalandı. Ayrıca Suriye ordusuna ait tanklar Morek kasabasına doğru ilerleyerek kasabayı bombaladı. Rusya ise önceki gün hava saldırısı yaptıklarını doğruladı.

KREMLİN: İSTANBUL'DA 4'LÜ ZİRVE YAPILSIN

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Suriye meselesi ile ilgili İstanbul'da yapılacak Rusya-Türkiye- Fransa-Almanya liderler zirvesi üzerinde çalışıldığını belirtti. Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk tarafının daha önce İstanbul'da yapılmasını önerdiği muhtemel zirvenin liderler tarafından tartışıldığını anımsattı. Rusya'nın Türkiye'nin bu önerisine olumlu yaklaştığını ifade eden Uşakov, "Bana öyle geliyor ki, dört taraf da zirvenin İstanbul'da gerçekleşmesi hususunda düşünceye sahip. Ancak ne zaman olacağı belirlenmedi, çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

KENT MERKEZİ SAKİN

Çevresi Rusya ve rejim hava saldırısı altında olan İdlib kent merkezinde hayat normal akışında devam ediyor. Hava saldırılarının aksine İdlib kent merkezinde herhangi bir endişe yaşanmadığı ve ilçe merkezi ile çarşılarında yoğunluk olduğu gözlendi. Hava saldırılarının yapıldığı bölgelerde ise tedirginlik hakim.

'BM İDLİB İÇİN YÜKSEK ALARMDA'

BIRLEŞMIŞ Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin olası operasyonuna karşı "yüksek alarm" halinde olduklarını açıkladı.

ABD: KENARDA DURMAYACAĞIZ

ABD'NIN Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İdlib'de olası bir kimyasal saldırı ihtimaline ilişkin, "Kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceğiz. Bu konuda Başkan (Donald Trump) da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal silah kullanılırsa, ABD karşılık verecek demek istedi" dedi.

HOLLANDA: TÜRKİYE ÇOK CÖMERT

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Mart 2016'da imzalanan düzensiz göçmen girişine ilişkin anlaşmayla ilgili soru önergelerine yazılı yanıt verdi. Anlaşmanın düzensiz göçmen sayısının ve denizde yaşanan boğulmaların güçlü bir şekilde azalmasına büyük katkı sağladığını belirten Kaag, Türkiye'nin Suriyeli göçmenler konusunda çok cömert olduğunu söyledi.