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ABD'den Paraguay'a "Kudüs" baskısı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, büyükelçiliğini Kudüs’ten ’e taşıma kararı alan Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'i telefonla arayarak kararını geri almasını istedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 00:25 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 00:26

'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'i telefonla aradığı belirtildi.

Pence ile Benitez'in, Paraguay'ın İsrail'deki büyükelçiliğini taşıma kararını görüştüğü belirtilen açıklamada, "Başkan yardımcısı, güçlü bir şekilde Benitez'in, Paraguay'ın bir önceki kararı olan ABD ve İsrail ile güçlü ilişkisinin tarihi bir göstergesi olan kararını devam ettirmesi çağrısı yaptı." ifadesine yer verildi.

Devlet Başkanı Benitez'in ise Paraguay ile İsrail'in ilişkilerinin devam edeceğini vurguladığı kaydedildi.

ABD ve Guatemala'nın ardından 21 Mayıs'ta 'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan Paraguay, büyükelçiliklerini dün yeniden başkent Tel Aviv'e taşıma kararı almıştı.

Paraguay Dışişleri Bakanı Castiglion, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Paraguay, Orta Doğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyor." ifadesini kullanmıştı.

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ABD'den Paraguay'a "Kudüs" baskısı
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