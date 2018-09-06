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Bu bitki obeziteyle mücadele edebilir

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Bu bitki obeziteyle mücadele edebilir
ÇİNLİLERİN 400 yıldır kullandığı celastrol isimli bitkinin içindeki bileşenin zayıflamaya yardımcı olduğu ortaya çıktı. Çin Haber Ajansı Şinhua'nın haberine göre fareler üzerinde yaptığı bir deney, celastrol'un farelerin iştahını kesip daha az yemelerine neden olduğunu ve bir hafta içinde vücut ağırlıklarının yüzde 10'unu kaybettiklerini ortaya koydu. Yetkililer, kilo alımına neden olan leptin hormonunun celastrol sayesinde baskı altına alındığını, insanlarda da kilo alımına neden olan bu hormonun celastrol yardımıyla kontrol altına alınabileceği yorumunu yaptı. DIŞ
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Bu bitki obeziteyle mücadele edebilir
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