Bulgaristan’da tatil yapan PKK’lı yakalandı

ALMANYA'NIN Bonn kentinde yaşayan Mehmet Yavuz isimli bir PKK'lının, tatil yaptığı Bulgaristan'da gözaltına alındığı öğrenildi. Mehmet Yavuz'un eşi Gülşen ile birlikte Varna'ya gittiği ve burada havaalanında yakalandığı açıklandı. Yavuz'un, hakkındaki uluslararası tutuklama kararı nedeniyle yakalandığı belirtiliyor. Süddeutsche Zeitung'a telefonda konuşan Gülşen Yavuz, kocasının 1999 yılında 12,5 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini, ancak 2001 yılında Almanya'ya kaçtığını anlattı. Gülşen Yavuz, yıllarca AB ülkelerine gidip geldiklerini, hiç sorun yaşamadıklarını belirtti. PKK'lı Yavuz'un Türkiye'ye iade edilmemesi için bir kilisede görev yaptığı ileri sürüldü.

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