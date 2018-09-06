Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Bulgaristan’da tatil yapan PKK’lı yakalandı

Bulgaristan’da tatil yapan ’lı yakalandı

Giriş Tarihi: 6.9.2018

'NIN Bonn kentinde yaşayan isimli bir 'lının, tatil yaptığı Bulgaristan'da gözaltına alındığı öğrenildi. Mehmet Yavuz'un eşi Gülşen ile birlikte Varna'ya gittiği ve burada havaalanında yakalandığı açıklandı. Yavuz'un, hakkındaki uluslararası tutuklama kararı nedeniyle yakalandığı belirtiliyor. Süddeutsche Zeitung'a telefonda konuşan Gülşen Yavuz, kocasının 1999 yılında 12,5 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini, ancak 2001 yılında Almanya'ya kaçtığını anlattı. Gülşen Yavuz, yıllarca ülkelerine gidip geldiklerini, hiç sorun yaşamadıklarını belirtti. PKK'lı Yavuz'un Türkiye'ye iade edilmemesi için bir kilisede görev yaptığı ileri sürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bulgaristan’da tatil yapan PKK’lı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN