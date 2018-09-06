İsrail, Bedevi köyünü yıkacak

İSRAIL Yüksek Mahkemesi işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Filistinli bedevilere ait Han el-Ahmer köyünün yıkım kararını onayladı. Mahkeme, yıkım kararına yapılan itirazları reddederek uluslararası kaygının odak noktası haline gelen 180 kişinin yaşadığı bölgenin bir hafta içinde boşaltılarak yıkılmasına karar verdi. İnsan hakları savunucuları, köyde yaşayan Filistinlilerin zorla tahliyesinin uluslararası kanunları ihlal edeceğini kaydederken AB, İsrail'i söz konusu tahliye planını iptal etmeye çağırdı.