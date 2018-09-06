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, Bedevi köyünü yıkacak

Giriş Tarihi: 6.9.2018
İsrail, Bedevi köyünü yıkacak

İSRAIL Yüksek Mahkemesi işgal altında bulunan 'teki Filistinli bedevilere ait Han el-Ahmer köyünün yıkım kararını onayladı. Mahkeme, yıkım kararına yapılan itirazları reddederek uluslararası kaygının odak noktası haline gelen 180 kişinin yaşadığı bölgenin bir hafta içinde boşaltılarak yıkılmasına karar verdi. İnsan hakları savunucuları, köyde yaşayan Filistinlilerin zorla tahliyesinin uluslararası kanunları ihlal edeceğini kaydederken , 'i söz konusu tahliye planını iptal etmeye çağırdı.

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İsrail, Bedevi köyünü yıkacak
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